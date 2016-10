Hochschulen : Namenspatron Ernst-Moritz Arndt: Uni Greifswald diskutiert

Arndt (1769-1860) ist ein in Pommern geborener Publizist, Dichter und Verfasser streitbarer Schriften. Anfang des 19. Jahrhunderts polemisierte Arndt gegen Napoleon und die Franzosen. Er gilt als Verfechter der deutschen Einheit. Historiker stören sich an seinem Antisemitismus und Nationalismus. Die Nationalsozialisten sahen in ihm einen Vordenker.

Der Name war 1933 von dem damaligen preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring der Universität genehmigt worden. Der Name der Universität stand zu DDR-Zeiten auch als ein Ausdruck für die Kontinuität konservativer Traditionen im sozialistischen Osten. Hervorgehoben wurde, dass Arndt mit seinen Schriften die Abschaffung der Leibeigenschaft 1806 in Pommern befördert hatte.