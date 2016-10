Soziales : Nächste 24-Stunden-Kita entsteht: Land fördert Bau

In Mecklenburg-Vorpommern entsteht eine weitere 24-Stunden-Kindertagesstätte. Der Neubau kostet 2,2 Millionen Euro und wird vom Trägerwerk Soziale Dienste in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gebaut und betrieben, wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Es entstehe ein neues Betreuungsangebot, welches vor allem für Berufstätige im Schichtdienst ein Gewinn sei, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) anlässlich der Grundsteinlegung. Das Land trage etwa 1,5 Millionen Euro davon aus EU-Mitteln.