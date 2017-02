Umwelt : Nach Sturmflut: Backhaus startet Arbeit in Graal-Müritz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Umweltminister Till Backhaus (SPD) steht zu seinem Versprechen, dass bis Ostern die Schäden der schweren Ostsee-Sturmflut vom Jahresanfang im Wesentlichen beseitigt sein werden. Am Donnerstag will der Minister bei einem Besuch in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) persönlich den Startschuss für Reparaturarbeiten am Strand des Ostseebades geben. Der Zugang zur Halbinsel Fischland-Darß war ebenso wie die Dünen an den Ostküsten von Rügen und Usedom besonders stark von dem Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Land will über einen Hilfsfonds bis zu 25 Millionen Euro für die Beseitigung der Sturmflutschäden bereitstellen. Wie viel Geld wirklich benötigt wird, ist bislang unklar. Backhaus wird nach Angaben einer Sprecherin in Graal-Müritz eine erste Schadensbilanz vorlegen.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 07:53 Uhr