Kriminalität : Nach Berlin-Anschlag werden Sicherheitskonzepte geprüft

Besondere Vorfälle habe es bisher bei den Märkten unter anderem in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg nicht gegeben, hieß es. Allerdings seien solche Fälle, in denen Einzeltäter mit Alltagswaffen vorgingen wie in Berlin, kaum zu verhindern. «Nach den Vorfällen in Paris und Nizza waren unsere Standards schön höher als in den Vorjahren», sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin.

Ein Lkw-Fahrer war am Montagabend mit einem Sattelzug-Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Herzen Berlins gefahren. Dabei waren mindestens 12 Menschen getötet und weitere 49 zum Teil schwer verletzt worden.