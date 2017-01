Umwelt : Nabu ruft zur Zählung der Wintervögel auf

Neumünster (dpa) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sucht für das Wochenende wieder fleißige Vogelzähler. Von Freitag bis Sonntag können Interessierte eine Stunde lang am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel zählen. Die Ergebnisse können dann per Post, Telefon oder Internet gemeldet werden, wie der Nabu Schleswig-Holstein am Mittwoch mitteilte. Die bundesweite Mitmach-Aktion «Stunde der Wintervögel» findet bereits zum siebten Mal statt.