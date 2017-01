Schiffbau : MV Werften starten mit Bau von zwei Flusskreuzlinern

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die zum malaysischen Genting-Konzern gehörenden MV Werften beginnen heute (10.00 Uhr) in Wismar mit dem Bau von zwei Flusskreuzfahrtschiffen. Die «Crystal Debussy» und die «Crystal Ravel» seien die ersten, die von dem Werftverbund komplett im Nordosten gebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Zwei bereits im Bau befindliche Flusskreuzliner seien noch bei der Rönner-Gruppe in Bremen begonnen worden und erst später nach Wismar gekommen. Beim sogenannten Brennbeginn, der den Baustart markiert, will am Montag auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) teilnehmen.