Kriminalität : MV vergleichsweise wenig von Wohnungseinbrechern heimgesucht

Wohnungseinbrecher suchen Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise selten heim. Im vergangenen Jahr kamen 92 Einbrüche auf 100 000 Einwohner, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Montag in Berlin mitteilte. Weniger Einbrüche, bezogen auf die Bevölkerungszahl, gab es demnach nur in Thüringen (65) und Bayern (58). Am höchsten ist das Einbruchsrisiko in den Großstädten Bremen (459), Hamburg (420) und Berlin (327), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (294), Schleswig-Holstein (270) und Niedersachsen (207).