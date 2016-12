Kommunen : MV-Rechnungshof auf Ursachensuche für hohe Sozialausgaben

Hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Einkommen sind nach Einschätzung des Landesrechnungshofes nicht die einzigen Gründe für die hohen Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Teil fehlten klare Vorgaben für eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen, Mitarbeiter seien zum Teil unzureichend geschult und die vom Land gesetzten Rahmenbedingungen unzureichend.

«Innerhalb des Landes unterscheiden sich Ausgabenbelastungen und Kostenintensitäten bei den einzelnen Hilfearten teilweise erheblich», heißt es im Sonderbericht zu den kommunalen Sozialausgaben, den der Landesrechnungshof im Auftrag des Landtags erstellt und jetzt vorgelegt hat.

Die kommunalen Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern seien im bundesweiten Vergleich auffällig hoch. So würden in den beiden kreisfreien Städten Rostock und Schwerin überdurchschnittliche Wohnkostenzuschüsse gewährt. Auch die Ausgaben in der Kinder- und Jugendhilfe seien dort besonders hoch. Ein Drittel dieser Gelder werde für Heimerziehung und die Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen aufgewendet, geht aus dem 120 Seiten umfassenden Bericht hervorgeht. Innerhalb des Landes sei eine «erhebliche, auch durch die Dauer der Hilfen nicht zu erklärende Spreizung der Kosten» zu verzeichnen.

Indirekt wird auch Kritik an einer «gewissen Dominanz» von Einrichtungsträgern in der Sozialhilfe geübt. Bei Entgeltverhandlungen mit Leistungserbringern zögen die Kommunen oft den Kürzern, unter anderem in Schiedsstellenverfahren.

Laut Landesrechnungshof liegen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit Pro-Kopf-Ausgaben in Höhe von 804 Euro brutto an der Spitze in Ostdeutschland. Pro Jahr würden im Land insgesamt 1,29 Milliarden Euro für diesen Bereich aufgewendet.

Landesrechnungshof