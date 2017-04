International : MV nimmt Hamburg während G20-Gipfel Strafgefangene ab

Mecklenburg-Vorpommern hat Hamburg Unterstützung beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli zugesagt. Geplant sind die Aufnahme von Strafgefangenen und die Verstärkung der Hamburger Polizei. Die Justizvollzugsanstalt Bützow (Landkreis Rostock) nehme für etwa zwei Wochen 20 Strafgefangene aus Hamburger Gefängnissen auf, um dort Platz für Festgenommene zu schaffen, teilte das Justizministerium in Schwerin am Freitag mit. Zuvor hatte der Sender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet.