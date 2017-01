Kriminalität : Mutmaßlich fremdenfeindliche Angriffe in Güstrow

Bei mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriffen in Güstrow haben fünf junge Männer im Alter zwischen 15 und 22 Jahren in der Nacht zu Samstag am Bahnhof vier Männer leicht verletzt. Die Opfer waren nach Aussagen von Zeugen Ausländer, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten sich zunächst aber nicht bei der Polizei gemeldet. Ein Tatverdächtiger rief nach ersten Erkenntnissen der Polizei fremdenfeindliche Parolen. Der Großteil der mutmaßlichen Täter sei der Polizei bekannt. Gegen ein Mitglied lägen zudem Erkenntnisse des Staatsschutzes vor. Die politischen Motive stünden im Mittelpunkt der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

