Theater : Musical «Hexen» erste Schauspielpremiere 2017 im Südosten

Ein Musical über 2000 Jahre Geschichte der Frauen steht als erste Schauspielpremiere 2017 bei der Theater und Orchester GmbH in Neubrandenburg an. Erster Spielort von «Hexen» des Autors Peter Lund ist an diesem Freitag das Schauspielhaus, wie eine Theatersprecherin am Mittwoch sagte. In dem Stück begegnen sich zwei Hexen, die über ihr bisheriges Leben Bilanz ziehen und sich für die Rolle ihres nächsten Lebens entscheiden sollen. Dabei singen und tanzen sich die Schauspielerinnen durch die Zivilisationsgeschichte.