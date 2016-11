Natur : Müritzeum verliert Aushängeschild: Goldener Hecht gestorben

Das Natur-Infozentrum Müritzeum hat sein Maskottchen verloren: Der goldene Hecht ist am Donnerstag tot in einem Aquarium gefunden worden. «Das Tier war nicht ganz gesund und hat den Umzug in ein kälteres Winterbecken nicht überstanden», sagte Fischexperte Marco Kastner vom Müritzeum der Deutschen Presse-Agentur. Der Umzug aus dem wärmeren Extra-Becken, das vor eineinhalb Jahren für den Hecht angefertigt worden war, war wegen Bauarbeiten nötig gewesen.