Prozesse : Mordversuch aus Eifersucht: Prozess in Rostock begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der Angeklagte hat laut Gericht das Kind mehrfach in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Laage besucht, dabei sei ihm auch das spätere Opfer begegnet. Ende Oktober 2016 habe er dann eine stärkehaltige Substanz in den Autotank des Nebenbuhlers gefüllt. Daraufhin sei dessen Wagen hinter der Ortschaft Goritz liegengeblieben. Der Angeklagte sei dann auf den Mann gestoßen und habe den Entschluss gefasst, ihn zu töten, teilte das Landgericht mit. Er habe mit dem Messer auf den arglosen Mann eingestochen. Das Opfer habe unter anderem eine zehn Zentimeter lange klaffende Halswunde erlitten.

Der Angeklagte habe laut Gericht noch ein zweites Mal zugestochen. Das Opfer konnte in einen Wald fliehen und sich verstecken. Der 30-Jährige habe noch versucht, mit dem Fahrzeug den Wald auszuleuchten, sei dann aber nach Hause gefahren. Später konnte der Verletzte ein Auto stoppen. Er musste vier Tage lang stationär behandelt werden. Bis Mitte Juni hat das Landgericht noch acht weitere Termine anberaumt.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 16:33 Uhr