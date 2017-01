Wohnen : Mieterbund fordert flexiblere Wohnraumförderung

Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes in Mecklenburg-Vorpommern werden sich in Zukunft immer mehr Mieter keine ordentliche Wohnung leisten können. Schon jetzt fehle vielerorts Wohnraum in allen Preissegmenten, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes, Kai-Uwe Glause, am Freitag in Rostock. Mieten würden nicht nur an der Küste teilweise explodieren. So seien sie in Waren/Müritz in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gestiegen. Alteingesessene Mieter würden verdrängt.