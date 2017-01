Kommunen : Merkel wirbt für gute Finanzausstattung der Kommunen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kay Nietfeld 1 von 2

Der Bund gewähre Hilfen an die Kommunen, doch komme das Geld in unterschiedlicher Weise dort an, wo es hingehöre. «Da muss mehr Transparenz rein», forderte Merkel. Zuvor hatten die Kommunalverbände des Landes beklagt, dass die Landesregierung in Schwerin die Mittel des Bundes nicht vollständig an die Kommunen weiterreiche. Zur unionsinternen Debatte um eine Obergrenze für Flüchtlinge äußerte sich Merkel eben so wenig wie zur schweren Sturmflut, die Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zu Donnerstag heimgesucht hatte.

Die Bundeskanzlerin nimmt regelmäßig am Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen teil, in dem auch ihr Wahlkreis liegt. Sie trete 2017 erneut für Rügen, Nordvorpommern, Stralsund und Greifswald zur Bundestagswahl an, sagte Merkel unter dem Applaus der rund 300 geladenen Gäste. Seit 1990 hat sie dort jeweils das Direktmandat gewonnen.

Besuche wie in Trinwillershagen nutzt die Kanzlerin, um den Kontakt zu Parteifreunden vor Ort zu halten und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das Dorf war 2006 Schauplatz einer legendären Grillparty, zu der Merkel den damaligen US-Präsidenten George W. Bush eingeladen hatte. Auch beim Neujahrsempfang am Freitag gab es Wildschwein am Spieß, vom dem sich Merkel eine Portion abschneiden ließ.