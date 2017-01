Kommunen : Merkel im Landkreis Vorpommern-Rügen erwartet

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitag in ihrem Wahlkreis erwartet. Anlass für den Besuch ist der Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen in Trinwillershagen, an dem Merkel regelmäßig teilnimmt, wenn dem nicht gerade aktuelle Ereignisse entgegenstehen. Erst kurz vor Weihnachten hatte sie wegen des Terroranschlags in Berlin einen Besuch an der Küste kurzfristig absagen müssen.