Parteien : Merkel auf Weihnachts-Stippvisite in ihrem Wahlkreis

Bei ihrer letzten Stippvisite an der Ostseeküste vor Weihnachten reist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag einmal quer durch ihren Wahlkreis. Auf Rügen besucht sie am Mittag die Insel-Brauerei in Rambin, die sich auf die Herstellung von Craft-Bieren spezialisiert hat. Danach macht sie einen Abstecher nach Stralsund, wo sie das Stralsund-Museum mit dem Wikinger-Gold besichtigt. Am Nachmittag holt Merkel dann einen Besuch im Greifswalder Hospiz nach. Dieser Termin war im November wegen starken Nebels abgesagt worden. Merkel ist seit 1990 Abgeordnete des Bundestagswahlkreises Rügen, Nordvorpommern und Stralsund. Seit 2013 gehört auch Greifswald dazu.