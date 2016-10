Handwerk : «Meister-Extra»: Landesregierung verdoppelt Handwerk-Prämie

Die Landesregierung wird vom kommenden Jahr an die Prämie für Meisterprüfungen in Handwerk und Industrie erhöhen. Wie Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Donnerstag in Rostock sagte, wird für alle erfolgreiche Jungmeister das sogenannte «Meister-Extra» von 1000 auf 2000 Euro steigen. Die 50 besten Absolventen sollen sogar 5000 Euro erhalten. Die Prämie zur Unterstützung von Jungmeistern war erst 2016 eingeführt worden.