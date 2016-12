Innere Sicherheit : Mehr Sicherheitsvorkehrungen beim Warnemünder Turmleuchten

Das traditionelle Warnemünder Turmleuchten am Neujahrstag mit Zehntausenden Besuchern wird dieses Mal von stärkeren Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Rund 250 Mitarbeiter von Polizei und Sicherheitsdienst seien im Einsatz, sagte die Geschäftsführerin der Hanseatischen Eventagentur GmbH, Martina Hildebrandt, am Mittwoch in Rostock. Das sei etwa ein Viertel mehr als in den Vorjahren. Das Turmleuchten, eine halbstündige, spektakuläre Show am Warnemünder Leuchtturm mit Licht, Laser, Feuerwerk und Live-Musik, hatte in den vergangenen Jahren jeweils rund 90 000 Besucher angelockt.