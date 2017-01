Gesundheit : Mehr Keuchhusten-Fälle in MV: Impfung empfohlen

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Seit der 40. Kalenderwoche wurden demnach acht Erkrankungshäufungen mit zwei oder mehr zusammenhängenden Infektionen beobachtet. Im gesamten Jahr 2016 seien zwölf Keuchhusten-Ausbrüche gezählt worden. Diese Erkrankungshäufungen wurden der Sprecherin zufolge hauptsächlich in Familien oder Schulen beobachtet. Die meisten Fälle wurden in Rostock und im Landkreis Rostock gemeldet. In Schwerin gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell mehrere Fälle an einer Schule.

Keuchhusten ist eine schwere Atemwegserkrankung, gegen die vorbeugend geimpft werden kann. Sie wird von der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut für Kinder und zur Auffrischung auch für Erwachsene empfohlen.