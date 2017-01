Verkehr : Mehr Investitionen in Straßenbau des Landes

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr mehr Geld als in den Vorjahren in den Straßenbau gesteckt. 2016 flossen 212,5 Millionen Euro in Verkehrsinfrastrukturprojekte, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Freitag mit. «Das ist der Spitzenwert der vergangenen fünf Jahre», sagte Minister Christian Pegel (SPD).