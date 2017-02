Drei maskierte Männer haben in Halle einen Pizzaboten überfallen. Die Räuber bedrohten den 29-Jährigen am Samstagabend mit einem Schlagstock, als er gerade eine Bestellung ausliefern wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahmen die Täter den Boten nicht nur die Geldbörse ab, sondern auch die Pizzas. Die Männer konnten unerkannt flüchten.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 11:23 Uhr