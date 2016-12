Unfälle : Mann mit 2,82 Promille fährt auf Feld und läuft weg

Ein Mann ist mit 2,82 Promille Alkohol im Blut mit seinem Transporter im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von der Straße abgekommen und auf einen Acker gefahren. Der 59-Jährige lief weg, bevor die Polizei am Mittwochabend das Feld bei Faulenrost erreichte, wie die Beamten am Donnerstagmorgen mitteilten. Rund einen Kilometer entfernt fanden sie aber wegen eines Zeugenhinweises den betrunkenen Mann. Er wurde zunächst in eine Ausnüchterungszelle gebracht.

Pressemitteilung