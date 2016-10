Kirche : «Luthers Norden»: Greifswald feiert 500. Reformationsjubiläum

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Zum Auftakt startet in wenigen Tagen im Krupp-Wissenschaftskolleg eine Vortragsreihe des Mittelalter-Zentrums. Höhepunkt ist eine Ausstellung unter dem Titel «Luthers Norden», die die religiösen, kulturellen und politischen Auswirkungen der Reformation in Norddeutschland erhellen soll. Sie wird ab Frühjahr 2017 in Greifswald und im Herbst 2017 auf Schloss Gottorf (Schleswig-Holstein) gezeigt werden. Das Reformationsjubiläum jährt sich am 31. Oktober 2017.