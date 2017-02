Literatur : Literaturzentrum erinnert an Margarete Neumann

Neumann wurde 1917 im damals pommerschen Pyritz (Pyrzyce) geboren. Im Zweiten Weltkrieg kam sie durch Flucht nach Mecklenburg. Von 1952 bis 1961 lebte sie als Autorin in Hohen Neuendorf (Brandenburg), dann in Neubrandenburg. In ihren Romanen und lyrischen Werken thematisierte sie Lebensgeschichten, Gefühle und Probleme der sogenannten kleinen Leute mit Kriegserfahrungen, erklärte Becker. Als bekannteste Bücher gelten «Der Weg über den Acker» und «Der grüne Salon». Neumann habe lange ein offenes Haus für Literaturinteressierte in Neubrandenburg geführt. Ihr Nachlass wird im Literaturzentrum verwaltet.

