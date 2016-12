Terrorismus : Linke will mehr Streifenpolzisten statt Videoüberwachung

Die Linke will zur Abwehr von Terror und Gewalt mehr Polizeipräsenz auf der Straße statt ausgedehnter Videoüberwachung. Eine allgemeine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen trage nicht zur Erhöhung der persönlichen und öffentlichen Sicherheit bei. «Es wird lediglich ein Sicherheitsgefühl vorgegaukelt, welches mit einem Abbau von Persönlichkeitsrechten einhergeht», erklärte der Linke-Landtagsabgeordnete Peter Ritter am Dienstag in Schwerin. Eine höhere Präsenz erfordere aber auch mehr Personal und damit mehr Geld.