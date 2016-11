Krankenhäuser : Linke und AfD kritisieren Krankenhaus-Pläne für Wolgast

Den Fraktionen von Linkspartei und AfD gehen Pläne des Gesundheitsministeriums nicht weit genug, die Schließung der Kinderstation im Kreiskrankenhaus Wolgast in Teilen zu revidieren. Es reiche nicht aus, allein einige Betten für Kinder und Jugendliche in der Notfallversorgung einzurichten, sagte der sozialpolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten Koplin, am Donnerstag. Erforderlich sei vielmehr eine vollständig funktionstüchtige Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin sowie für Frauen- und Geburtsmedizin, um eine wohnortnahe medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die AfD sprach von einem «faulen Kompromiss», von dem die Bürger nicht wirklich profitierten.