Verkehr : Linke kritisiert Zulassung von Giga-Linern

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen die bis zu 25,25 Meter langen Riesen-Lastwagen unter anderem auf der A14 zwischen den Autobahnkreuzen Wismar und Schwerin, auf der A20 von Westen bis zum Autobahndreieck Rostock sowie auf der A24 auf der ganzen Länge im Land fahren. Hinzu kommen einzelne Abschnitte von Bundes-, Landes- und kommunalen Straßen. Die extralangen Lastwagen dürfen 6,5 Meter länger sein als bisher zugelassen.

Die Fahrt der überlangen Lastwagen auf einem Straßennetz von bis zu 11 600 Kilometern in Deutschland sorgte zu Wochenbeginn bereits für Streit in der Bundesregierung. Das Umweltministerium von Barbara Hendricks (SPD) warf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) einen Alleingang vor. Dobrindts Entscheidung, Lang-Lkw in den Regelbetrieb gehen zu lassen, sei innerhalb der Regierung nicht abgestimmt und eine schwerwiegende umwelt- und verkehrspolitische Fehlentscheidung.