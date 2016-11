Verteidigung : Letzter Tag des Schnellboot-Geschwaders: Ära endet

Rostock (dpa/mv) - Im Marinestützpunkt Warnemünde wird am Mittwoch das 7. Schnellbootgeschwader außer Dienst gestellt. Damit geht nach insgesamt 55 Jahren die Ära der Schnellboote zu Ende. Die eigens für den «Kalten Krieg» gebauten Schnellboote wurden zunächst hauptsächlich in der Ostsee eingesetzt. Dabei zeichneten sie sich besonders durch Standfestigkeit und Schnelligkeit aus. In den letzten Jahren waren sie vielfach im Einsatz für die Vereinten Nationen vor der Küste des Libanon unterwegs. Mit den Booten «Hermelin», «Zobel», «Frettchen» und «Hyäne» umfasste das 7. Schnellbootgeschwader zuletzt noch vier Einheiten. Die Aufgabe der Schnellboote werden nun vollständig von den Korvetten übernommen.