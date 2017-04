Wissenschaft : «Lange Nacht der Wissenschaft» in Rostock

Die Universität Rostock und die anderen Forschungsinstitute der Hansestadt laden heute zur «Langen Nacht der Wissenschaft» ein. Bei der 14. Ausgabe werden laut Organisatoren rund 5000 Besucher erwartet. In diesem Jahr werde die Rekordmarke von 240 Vorlesungen oder Vorträgen angeboten. Partner der «Langen Nacht der Wissenschaft» sind neben der Universität die Max-Planck-, Leibniz-, Fraunhofer- und in Rostock ansässige Bundesinstitute. Zudem präsentieren sich externe Forschungseinrichtungen wie das Zentrum für Luft -und Raumfahrt in Neustrelitz oder Plasmaphysiker aus Greifswald.