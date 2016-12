Agrar : Landwirte in der Krise: Minister Backhaus zieht Bilanz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Hinter den Landwirten liegt ein schwieriges Jahr. Die Milchbauern mussten wegen extrem schlechter Erzeugerpreise zubuttern, die Getreideernte war mau, und zum Jahresausklang kehrte auch noch die Vogelgrippe zurück. Eher schlechte Vorzeichen für die Jahresbilanz, die Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) heute in Schwerin ziehen will. Der SPD-Politiker hatte als aktueller Chef der Agrarministerkonferenz im Konflikt um die Milchpreise mit an vorderster Front gestanden und sich für staatliche Hilfen stark gemacht. Doch auch die Bauern sieht der Minister in der Pflicht.