Gesellschaft : Landtagspräsidentin würdigt Hilfsverein für Familienbeistand

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) hat die Arbeit des Vereins «Die Flamme der Hoffnung - The Flame of Hope» gewürdigt. Die Krankheit oder der Tod eines Kindes seien besonders schwere Schicksalsschläge für Familien, sagte Bretschneider bei einem Festakt des Vereins am Samstag in Neubrandenburg. Der Verein leiste in diesem Feld ein leuchtendes Zeichen der Solidarität. Die Arbeit des Vereins vermittle etwas, was man für Geld nicht kaufen könne, wie Mitgefühl und Anteilnahme.