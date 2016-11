Tiere : Landeszooverband berät über Schutz vor Vogelgrippe

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat die Tierparks und Zoos im Land vor Leichtsinn im Umfang mit der Vogelgrippe gewarnt. «Jede Nachlässigkeit in der Haltung und im Umgang mit den Tieren kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen», sagte Backhaus am Freitag bei einer Versammlung des Landeszooverbandes in Schwerin. «Besonders im Hinblick auf die seltenen und schützenswerten Tiere in den zoologischen Einrichtungen sollten wir hier beispielhaft vorangehen», betonte der Minister.

Die Tierparks im Land haben schon in der vergangenen Woche erste Maßnahmen ergriffen. Entsprechend der Aufstallpflicht wurden beispielsweise im Vogelpark Marlow (Vorpommern-Rügen) sowie im Rostocker und Schweriner Zoo die Vögel aus den Außenanlagen geholt. Außerdem wurden begehbare Gehege für Besucher abgesperrt, in Eingangsbereichen der Volieren wurden Desinfektionsmatten ausgelegt und für die Tierpfleger Schutzkleidung bereitgestellt.

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland mit einem Landeszooverband. 21 der 33 Tierparks im Land sind in ihm vertreten. «Es zeigt die innige Zusammenarbeit und den regen fachlichen Austausch zwischen unseren Einrichtungen», sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Christoph Langner.

Minister Backhaus sprach sich bei der Versammlung erneut für die vermehrte Einrichtung von Zooschulen aus. «Zoos sind für mich unverzichtbar für eine nachhaltige Entwicklung.» Der Landeszooverband will sich deswegen auch stärker als bisher der Bildungsarbeit widmen. Mehr als 80 000 Schüler und Studenten nutzen nach Aussagen von Backhaus jährlich die grünen Studierzimmer.