Kommunen : Landesregierung und Kommunen beraten über Finanzausgleich

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Wissenschaftler der Universität Leipzig hatten Anfang März mit mehrmonatiger Verspätung ein 400 Seiten starkes Gutachten zur Geldverteilung in Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Die Wissenschaftler sehen Reformbedarf bei den Finanzbeziehungen. So sollte aus ihrer Sicht die Zahl von Kindern und Jugendlichen in einer Gemeinde bei der Geldverteilung berücksichtigt werden. Für die ärmsten Gemeinden wird eine finanzielle Mindestausstattung empfohlen. Das neue Finanzausgleichsgesetz soll im kommenden Jahr in Kraft treten.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, das Ministerium habe die Fertigstellung des FAG-Gutachtens im Dialog mit den Kommunen begleitet und werde auch die Ergebnisse mit den Kommunen auswerten. «Das Gutachten ist eine solide und inhaltlich fundierte Basis für eine sachliche Diskussion in den kommenden Wochen. Aus den im Gutachten aufgezeigten möglichen Ansätzen werden wir im Dialog mit den Kommunen Handlungsvorschläge erarbeiten», sagte Caffier. Die Verhandlungen mit den kommunalen Landesverbänden sollen in der nächsten Woche im FAG-Beirat fortgesetzt werden.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 17:04 Uhr