Gesundheit : «Landeskinder-Bonus» für Medizinstudium geplant

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will Abiturienten, die bisher am Numerus clausus von 1,4 für ein Studium der Medizin scheiterten, die Arztausbildung ermöglichen - wenn sie im Bundesland praktizieren. Dazu ist ab 2017 ein Stipendienprogramm mit dem Titel «Landeskinder-Bonus» geplant, wie eine Sprecherin der Landesärztekammer in Rostock am Montag erklärte. Das habe Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) angekündigt. Hintergrund ist ein drohender Ärztemangel in bestimmten Regionen.