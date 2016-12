Tourismus : Landeshauptstadt scheitert vor Gericht

Grund sei der geplante Standort des Anlegers, der mehr als 50 Meter in den See hinausragen und einen knapp 40 Meter langen, davon abzweigenden Steg bekommen soll. Er liege in einem gesetzlich geschützten Röhrichtgürtel sowie innerhalb des Europäischen Vogelschutzgebiets «Schweriner Seen».

Die Entscheidung des Gerichts fiel den Angaben zufolge bereits am Donnerstag. Sie sei noch nicht rechtskräftig. Die Landeshauptstadt könne Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald einlegen. Die Stadt prüft, ob sie dies tun wird, wie eine Sprecherin des Oberbürgermeisters sagte.