Umwelt : Land unterstützt Reparaturen nach Sturmflut auf Rügen

Teure Sturmflut: Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe (CDU) hat auf Rügen Fördermittelzusagen an die Kommunen Sassnitz, Binz und Glowe übergeben. Sie erhalten Gelder aus dem 25-Millionen-Euro-Hilfefonds der Landesregierung, der nach der Katastrophe im Januar eingerichtet worden war, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. 13 Kommunen hätten bisher Unterstützung in Höhe von knapp 9,5 Millionen Euro beantragt.