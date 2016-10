Bundesländer : Länder-Regierungschefs beginnen zweitägiges Treffen

Die Regierungschefs der Länder kommen am Donnerstag zu ihrer Jahrestagung in Rostock-Warnemünde zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen an der Ostsee soll erneut über die künftige Höhe des Rundfunkbeitrages beraten werden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) als Gastgeber strebt eine neuerliche Senkung um 30 Cent an, wie auch von der zuständigen Expertenkommission KEF vorgeschlagen. Seine Kollegen aus anderen Bundesländern plädieren bislang mehrheitlich aber dafür, lieber Rücklagen zu bilden, um für künftige Kostensteigerungen gewappnet zu sein. Ein Ergebnis wird frühestens am Freitag erwartet.