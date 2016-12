Regierung : Länder optimistisch vor Treffen zu Finanzbeziehungen

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Vor dem Treffen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag herrscht auf Länderseite Optimismus, dass eine Einigung zur Neuordnung der Finanzbeziehungen gelingt. Wachsamkeit sei jedoch bis zuletzt vonnöten, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschef Erwin Sellering (SPD). So sei bei der geplanten Infrastrukturgesellschaft für die Bundesfernstraßen nicht auszuschließen, dass Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) noch einmal versucht, eine Tür für spätere Autobahn-Privatisierungen zu öffnen. Bund und Länder hatten sich am 14. Oktober im Grundsatz auf eine Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen verständigt. Im Gegenzug für jährliche Hilfen von gut 9,52 Milliarden Euro soll der Bund mehr Kompetenzen erhalten - etwa bei Fernstraßen, Steuerverwaltung oder Investitionen in Schulen.