Umwelt : Länder beraten über Klimawandel in Norddeutschland

Die Auswirkungen des Klimawandels in Norddeutschland stehen im Mittelpunkt der 4. Regionalkonferenz des Bundes, der norddeutschen Länder und Berlins. Bei der heutigen Tagung in Hannover diskutieren Politiker und Wissenschaftler verschiedene Aspekte des Klimawandels. Dazu zählen die Effekte der globalen Erwärmung auf Küste und Wattenmeer, auf die Gesundheit sowie auf den Tourismus. Modellrechnungen zufolge ist im Norden in den nächsten 100 Jahren ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um etwa drei Grad zu erwarten. Wie das Umweltministerium in Hannover mitteilte, gibt es schon jetzt wärmere und feuchtere Winter, heißere und trockenere Sommer sowie häufigere Extremwetter-Ereignisse.

Regionale Klimakonferenz