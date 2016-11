Kunst : Kunstpreis: Werke nominierter Künstler werden ausgestellt

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Kunsthalle wird heute eine Ausstellung mit ausgewählten Werke der Künstler eröffnet, die für den Rostocker Kunstpreis nominiert sind. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr in dem Genre Kleinplastiken vergeben. Bei den Künstlern handelt es sich um Anne Carnein aus Kißlegg in Bayern, Katrin Lau aus Baumgarten (Kreis Rostock), Rainer Kessel aus Neu Nantrow (Nordwestmecklenburg), Anna Martha Napp aus Maßlow (Nordwestmecklenburg) und Cindy Schmiedichen (Vorpommern-Greifswald). Die Ausstellung ist bis zum 8. Januar kommenden Jahres zu sehen, der Rostocker Kunstpreis wird am 3. Dezember verliehen.

