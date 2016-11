Denkmäler : Kulturausschuss plant neuen Anlauf für Einheitsdenkmal

Der Kulturausschuss des Bundestags will einen neuen Anlauf zu einem Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin machen. Wie die zuständige Berichterstatterin Hiltrud Lotze (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung auf dpa-Anfrage mitteilte, sollen in einem öffentlichen Fachgespräch neue Möglichkeiten des Projekts erörtert werden. «Wir wollen von Beginn an sicherstellen, dass die Öffentlichkeit einbezogen wird», sagte Lotze. Grüne und Linke unterstützten ihren Angaben zufolge den Vorschlag, die Union reagierte zurückhaltend.