Parteien : Kritik nach Wahlniederlage: Grüne wählen neue Landesspitze

Kritik nach Wahlniederlage: Grüne wählen neue Landesspitze

Mit harscher Kritik am Landtagswahlkampf haben die Grünen in Neubrandenburg ihren Landesparteitag begonnen. «Wir sind als Grüne Jugend gegen Wände gelaufen», sagte die Sprecherin der Jugendorganisation Ronja Thiede vor knapp 90 Delegierten in Richtung des Landesvorstandes. Man habe sich eine stärkere Absage in Richtung der CDU gewünscht. Der scheidende Landesvorsitzende Andreas Katz übernahm die Verantwortung für das Ausscheiden aus dem Landtag nach dem Ergebnis mit 4,8 Prozent.