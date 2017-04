Landtag : Kritik an AfD-Politiker nach nationalistischen Äußerungen

Nach der massiven Kritik an seinem im Internet veröffentlichten Beitrag zog Weber am Mittwoch zwei der besonders umstrittenen Formulieren zurück. Um «künftige Missdeutungen auszuschließen», habe er die Ausdrücke «Deutschland den Deutschen» und «Biodeutsche» im Text gestrichen, teilte er auf seiner Facebook-Seite mit. Er warf einzelnen Medien «böswillige Fehldeutungen» vor und kündigte an, dagegen «mit geeigneten rechtlichen Mitteln» vorgehen zu wollen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 14:44 Uhr