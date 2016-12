Kommunen : Kreise drehen an der Geldschraube

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Viele Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern müssen im kommenden Jahr mehr Geld an ihren Landkreis abführen, obwohl die Kreisumlage aller Voraussicht nach nirgendwo steigt. In einigen Regionen sind sogar Senkungen des Satzes in Sicht. So beschloss der Kreistag von Ludwigslust-Parchim vor wenigen Tagen eine Reduzierung von 44,4 auf 43,4 Prozent, wie ein Sprecher sagte. «Dennoch wird bei den Gemeinden in der Summe der Zahlbetrag in absoluten Zahlen steigen», sagte Landrat Rolf Christiansen (SPD). Grund sei die verbesserte Einnahmesituation von Städten und Dörfern.