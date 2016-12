Landtag : Krankenhaus Wolgast erneut im Landtag

Der Landtag hat sich am Donnerstag erneut mit dem Kreiskrankenhaus Wolgast befasst. Nachdem die Linksfraktion am Vortag mit ihrem Antrag auf Wiedereröffnung der geschlossenen Kinderstation und der Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gescheitert war, forderte nun die AfD, die Versorgung dort wiederherzustellen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, die medizinische Versorgung in der Region Vorpommern-Greifswald sei gesichert. Es gebe acht Krankenhäuser. Zur ambulanten Versorgung stünden 30 Kinderärzte bereit, davon drei in Wolgast, sowie 26 Frauenärzte, davon zwei in Wolgast. Es gehe um eine gefühlte Unterversorgung, sagte Glawe.