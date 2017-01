Schulen : Kostenloser Schülertransport in Städten hat Grenzen

Allerdings gibt es Einschränkungen: Besucht das Kind eine Grundschule, muss diese mindestens zwei Kilometer von der Wohnung der Familie entfernt sein. Bei der weiterführenden Schule beträgt die Mindestentfernung den Angaben zufolge vier Kilometer. In jedem Fall müsse es sich um die örtlich zuständige Schule handeln. Mit der Neuregelung würden alle Eltern und Schüler im Land gleichgestellt, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Die Kosten der Schülerbeförderung würden durch das Land getragen.

Mit einer weiteren Änderung des Gesetzes soll mehr Demokratie an die Schulen kommen, wie das Ministerium mitteilte. Künftig soll die Urwahl des Schülersprechers durch alle Schüler einer Schule möglich sein. Bisher wähle der Schülerrat den Schülersprecher. Dies habe sich zwar bewährt, sei in einigen Fällen aber auch als undemokratisch empfunden worden, sagte Hesse. Die Änderungen des Schulgesetzes sollen in der Landtagssitzung Ende Januar in erster Lesung ins Parlament eingebracht werden.