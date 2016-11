Kriminalität : Kontrollen: Autos, E-Räder und Computertechnik gefunden

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen in der Grenzregion Vorpommerns mehrere gestohlene Autos, E-Fahrräder, Computertechnik sowie Werkzeug und schwere Bautechnik gefunden und beschlagnahmt. Die Beute lag in Fahrzeugen, die seit Dienstag auf der Insel Usedom und vor allem im Süden des Kreises Vorpommern-Greifswald untersucht wurden, wie eine Sprecherin am Donnerstag in Pasewalk erklärte.