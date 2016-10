Kriminalität : Kontra Kriminalität: Kostenlose mobile Beratung

Verunsicherte Bürger, Verbände und Unternehmen in der Grenzregion in Vorpommern können eine kostenlose mobile Sicherheitsberatung kommen lassen. Darauf hat angesichts von Wohnungseinbrüchen und Diebstählen der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag hingewiesen. «Es muss nicht erst etwas passieren», sagte Kreissprecherin Anke Radloff in Anklam. Die mobile kriminalpolizeilichen Beratung fahre auf telefonische Anforderung schon jetzt auch in die Dörfer bis nach Penkun.