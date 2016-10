Regierung : Koalitionsverhandlungen SPD und CDU: Noch offenen Fragen

Die Spitzen von SPD und CDU packen bei ihren Koalitionsverhandlungen heute all jene Themen an, die in den fünf Gesprächsrunden bisher zur Seite geschoben worden sind. Das betrifft insbesondere finanzintensive Fragen, wie die künftige Stellenausstattung von Polizei und Justiz. Die CDU fordert unter anderem 555 zusätzliche Stellen bei der Polizei.